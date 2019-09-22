Общественная кампания в поддержку политзаключенных в нашей стране будет расширена. Об этом «Эху Москвы» рассказал член партии Яблоко, бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок.

Сегодня в столичном Гайд-парке Сокольники состоялась акция «День студенческой солидарности» в поддержку фигурантов «московского дела».

А в ближайшее воскресенье на проспекте Сахарова состоится еще одна согласованная акция в поддержку политзаключенных.