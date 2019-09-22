Британец Чарли Роули, выживший после отравления «Новичком» в Эймсбери подаст в суд на Россию

В интервью The Mirrow он сообщил, что намерен потребовать компенсации до 1 миллиона фунтов стерлингов. Роули нанял адвоката Патрика Магуйера, который представлял интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Адвокат утверждает, что Роули «продолжает страдать от побочных эффектов от попадания нервно-паралитического вещества в его организм».

Российское посольство в Лондоне уже заявило в этой связи, что Россия неподсудна британским судам.