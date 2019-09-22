Екатеринбургская епархия собрала детей на улице ради совместной молитвы о хороших оценках. Её провели несмотря на дождь и холодную погоду.

На крестный ход пришли около полутора тысяч человек. Сначала дети приняли участие в литургии у Храма на Семи Ключах, а затем прошли пешком восемь километров до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев. В колонне были школьники, кадеты, студенты, участники патриотических организаций, преподаватели и родители. На трансляции сообщества «Лампа» в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что среди детей шли взрослые бородатые мужчины в казацких папахах.

Там же видно, что большинство детей были в хорошем настроении, несмотря на дождь и температуру всего в четыре градуса тепла. Ведущий трансляции поговорил с пятью несовершеннолетними. Они все отметили, что уже неоднократно участвовали в религиозных шествиях, и в их семьях принято так проводить время.

Дети отмечали, что просят у бога сил, чтобы хорошо себя вести в течение учебного года, и высоких оценок.

Подобные крестные ходы уже неоднократно проводились в Екатеринбурге. Детей собирали на 150-тилетие императора Николая Второго и на празднование Дня народного единства.