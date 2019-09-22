Правозащитники в Петербурге не могут найти двух задержанных участников акции с портретами чиновников на надгробиях

Двоих активистов, которых накануне задержала полиция, правозащитники никак не может найти, об этом рассказал глава петербургского отделения «Руси сидящей» Динар Идрисов. До этого сотрудники местного уполномоченного по правам человека Александра Шишлова сообщили, что молодых людей отпустили из Василеостровского отделения полиции. Правозащитники допускают, что Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева задержали по новому делу и поместили в один из ближайших отделов. Третьего активиста Павла Иванкина после обыска также доставили в отделение и допросили в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами (п244 УК). Где они сейчас все находятся, неизвестно. Дело завели после того, как телеграм-канал движения «АгитРоссия» опубликовал фотографии Владимира Путина, Дмитрия Медведева, других чиновников и телеведущих на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища. «АгитРоссия» позже стала отрицать причастность к акции, поскольку фотографии им прислали анонимные подписчики через телеграм-бот. В заявлении 22 сентября они назвали это провокацией с целью дискредитировать движение.

По статье об осквернении могил задержанным грозит до трех месяцев административного ареста или крупный штраф.