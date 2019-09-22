В Москве продолжается общественная кампания в поддержку фигурантов «московского дела»

Пятый день подряд к администрации президента приходят люди, чтобы в ходе одиночных пикетов потребовать освобождения уже осужденных и еще находящихся под следствием в рамках этого дела.

Один из пришедших сегодня на Старую площадь, актер московского ТЮЗа Илья Смирнов, считает, что только так можно сейчас поддержать заключенных.

Изначально люди стали выходить на пикеты после ареста актера Павла Устинова. Но сейчас акции направлены на соблюдение прав всех незаконно осужденных.

А вот, митинг студенческих организаций, собранный в Гайд-парке в Сокольниках оказался малочисленным, но туда пришел один из фигурантов «московского дела».

На место акции лишь несколько десятков человек. У части из них в руках плакаты с лозунгами «Свободу студентам, свободу ВУЗам!» Тем не менее организаторы митинга — студенческий профсоюз Community — говорят, что гораздо важнее публично донести свои требования. Помимо освобождения фигурантов «московского дела», в числе которых — студент ВШЭ Егор Жуков, они хотят повышения стипендий до уровня минимального размера оплаты труда, увеличения полномочий студенческого самоуправления и решения проблемы общежитий. Организаторы не скрывают, что их поддерживают левые движения — на митинге были видны флаги движения «Социалистическая альтернатива» и Революционной рабочей партии. В числе тех, кто посетил митинг — Валерий Костенок. Это бывший фигурант «московского дела», студент РГУ им. Косыгина и волонтёр партии «Яблоко». По его признанию, он впервые выступил на митинге. В интервью «Эху» Костенок сказал, что студенты планируют устроить акцию солидарности с фигурантами политических дел. В течение ближайшей недели, отметил Костенок, активисты хотят устраивать одиночные пикеты у станций метро. В студенческом профсоюзе Community добавляют, что будут стараться это делать не только в центре Москвы, но и ближе к спальным районам.

Акции в поддержку фигурантов «московского дела» давно вышли за пределы митингов и открытых писем. Так, накануне актер театра им. Пушкина Тимофей Трибунцев после вечернего спектакля обратился к зрителям – призвал прийти на согласованный митинг 29 сентября на проспект Сахарова.

Актер Иван Литвиненко в этот момент держал плакат с надписью «Свободу всем!».