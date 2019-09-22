В Архангельске 2 тысячи человек вышли на митинг в рамках «Всероссийского экопротеста». Не обошлось без задержаний.

На акции против строительства мусорного полигона в Шиесе жители Архангельска требовали остановить строительство свалки.

Участники митинга требовали отставки региональных властей и призывали в судебном порядке опротестовывать закупочные процедуры по выбору регионального оператора. В руках люди держали транспаранты и флаги. После завершения митинга полиция задержала трех активисток.

Эко-активист Юрий Чесноков призвал жителей региона активнее участвовать в протестах и добиваться запрета на строительство мусорного полигона.

Ситуация в Шиесе стала одной из главных тем на экологическом митинге в Северодвинске. Однако основное внимание уделили трагедии в Ненексе. Научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Александр Юфряков потребовал отправить под трибунал высшее руководство России, которое ученый назвал ответственным за взрыв в Неноксе.

Слова Александра Юфрякова вызвали поддержку среди собравшихся.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа, 5 человек погибли.

В тоже время власти Забайкалья отменили строительство мусорного полигона под Читой. Такое решение приняли в министерстве природных ресурсов края. Активисты намерены помогать властям в реализации мусорной реформы. Для этого сформируют общественный совет для поиска альтернативных вариантов решения проблемы утилизации отходов, сообщает сайт Чита.ру.

Протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе прошли в 30 городах России. Присоединились к «Всероссийскому экопротесту» жители Коми, Нижнего Новгорода, Обнинска и Александрова. Акции провели в Кирове и Петербурге.

Согласно планам властей, мусорный полигон в Шиесе должен будет принимать отходы из Москвы.