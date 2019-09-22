Сергей Шойгу не будет комментировать слухи, сплетни и кляузы о себе. Об этом министр обороны заявил в интервью МК. При этом он сказал, что не планирует подавать в суд на тех, кто ведет о нем расследование. О каких именно расследованиях идет речь, ни сам министр, ни интервьюер не уточнили. Ранее издание Инсайдер писало, что бывшая стюардесса Елена Шебунова заработала минимум 6,5 миллиардов рублей на контрактах с Минобороны и МЧС. По утверждению издания, ее связывали близкие отношения с Шойгу. Кроме того, Инсайдер нашел у женщины элитное жилье в Москве и подмосковной Жуковке.