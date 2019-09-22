Это связано с делом о торговле людьми.

По данным «Ми-6» российские ведомства могли завербовать бывшего полицейского из США Джона Дугана, — пишет английская газета The Sunday Times. Разведчики считают, что у американца есть документы, которые доказывают интимную связь принца Эндрю и на тот момент семнадцатилетней Вирджинии Джуффре.

Сам Дуган написал в «Фейсбуке», что у него действительно есть некие очень важные конфиденциальные данные члене королевской семьи. Тем не менее, он полностью отрицает, что связан со спецслужбами. Бывший полицейский добавил, что хотя и переехал в Россию десять лет назад, никто из местных разведчиков с ним не говорил.

Предполагаемая интимная связь принца с несовершеннолетней девушкой произошла еще в девяносто девятом году. О ней рассказала сама Вирджиния Джуффре. По её словам, двадцать лет надаз миллиардер Джеффри Эпштейн принуждал её заниматься сексом с различными высокопоставленными людьми, в том числе и с сыном английской королевы Елизаветы Второй.

Сам принц все обвинения отрицает.

Предпринимателя Джеффри Эпштейна, который якобы организовал встречу принца Эндрю и Джуффе, обвиняют в торговле людьми с целью сексуального рабства. Этим летом он покончил с собой в тюрьме.