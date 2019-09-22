Полиция в Чечне задержала В Урус-Мартане троих человек по подозрению в «колдовстве». В эфире ЧГТРК «Грозный» их заставили рассказать о методах работы и покаяться. В текстовой версии материала все трое названы шарлатанами. Но в телесюжете чеченский богослов Адам Эльжуркаев утверждал, что задержанные «продали свое тело и свою душу дьяволу», с которым у них якобы договор. С начала месяца телеканал «Грозный» выпустил еще два сюжета о людях, подозреваемых в колдовстве. Все они приносили извинения в эфире.