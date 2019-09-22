МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа». Как говорится в Твиттере внешнеполитического ведомства, благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, а население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. В итоге, по мнению МИДа, были спасены сотни тысяч жизней. Комментарий МИДа приурочен к годовщине парада в Бресте по случаю передачи города вермахтом Красной Армии.