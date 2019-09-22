Если причастность Ирана к нападению на Саудовскую Аравию подтвердится, королевство будет расценивать это акт войны

Если причастность Ирана к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии подтвердится, королевство будет расценивать это акт войны. Это следует из заявления МИД Саудовской Аравии. Как заявил глава ведомства Адель аль-Джубейр, Саудовская Аравия ожидает официальных результатов расследования нападения. Но уже установлено, что дроны, участвующие в атаке, были разработаны в Иране.

Формально ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.