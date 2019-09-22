Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с руководством Ирана на Генассамблее ООН. Об этом сообщает агентство Reuters. Очередная сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке во вторник. На днях Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Американские военные усилят ПВО Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Неделю назад нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись атаке. В результате добыча нефти в королевстве упала вдвое. США обвинили в атаке Иран.