В Чечне троих человек задержали по подозрению в колдовстве

В эфире республиканского телевидения их заставили рассказать о методах своей работы и извиниться.

Попавшие под подозрения в колдовстве – двое женщин и один мужчина. Как следует из репортажа телеканала «Грозный», одна из них – Зина Чакаева — рассказала, что занимается шарлатанством более 30 лет. К ней, согласно сюжету, обратился богослов и главврач центра исламской медицины в Грозном Адам Эльжуркаев: по его словам, женщина гадает, использует куклы, свечи и замки. По его мнению, Чакаеву рассекретил всевышний, потому что «она шайтан». Сама она, помимо прочего, призналась в кормлении джиннов. В общении с ним сознался и другой задержанный Тагир Мутаев. На камеру он сказал, что понимает, что занимался неправильными вещами, и раскаивается. Третья задержанная, в свою очередь, рассказала, что советовала клиентке зарезать курицу и искупаться в воде, в которой сварили птицу. Обращаясь ко всем задержанным, богослов Адам Эльжуркаев сказал, что они продали свое тело и душу дьяволу и заключили с ним договор.

Схожий сюжет в эфире телеканала «Грозный» появился в середине сентября. Задержанная женщина тогда на камеру назвала себя «грязным созданием» и попросила к ней больше не обращаться, отмечает «Новая газета».