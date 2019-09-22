Одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» сегодня продолжаются у администрации президента

Участники, сменяя друг друга, держат в руках плакат с надписью «Свободу всем» и фамилиями осужденных и арестованных. Такие протесты не закончатся еще долго, — сказал «Эху» один из пикетчиков, актер столичного ТЮЗа Илья Смирнов.

Пикетировать администрацию президента начали в среду после приговора актеру Павлу Устинову, которому судья Алексей Криворучко назначил 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии. Видео, на котором актера бьют силовики, а он не сопротивляется, судья смотреть не стал. Прокуратура требовала сначала шесть лет лишения свободы, а на днях назвала приговор слишком суровым, попросила его изменить. Также по ходатайству ведомства Павла Устинова в пятницу отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Актер Тимофей Трибунцев на поклоне после спектакля в Театре им. Пушкина призвал зрителей прийти на митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Зал встретил его слова аплодисментами.

Согласованный митинг состоится на проспекте Сахарова 29 сентября.