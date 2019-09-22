Сборная Англии по регби выиграла у команды королевства Тонго в матче Кубка мира. Встреча в японском Саппоро завершилась со счетом 35:3. Сборная Англии в 2003 году победила на Кубке мира. Их соперники ни разу не смогли пробиться в плей-офф. Турнир проходит в 12-ти японских городах. Россия в Кубке мира по регби принимает участие во второй раз. Наша команда сыграет во вторник в матче группового этапа с командой Самоа. Действующим победителем турнира является Новая Зеландия.