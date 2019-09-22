Британская разведка опасается, что Россия могла получить компромат на принца Эндрю
Британская разведка опасается, что Россия могла получить компромат на принца Эндрю. Это второй сын королевы Елизаветы II. Ему 59 лет.
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Британская разведка опасается, что Россия могла получить компромат на принца Эндрю. Это второй сын королевы Елизаветы II. Ему 59 лет.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»