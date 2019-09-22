В Иране показали новую баллистическую ракету

Это происходит на фоне обострения обстановки в регионе.

Ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой представили на военном параде в честь годовщины начала ирано-иракской войны в Тегеране. По данным информационного агентства «Фарс» она может поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

Это происходит во время увеличения напряжения в отношениях между странами на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу США приняли решение об отправке дополнительных войск в Саудовскую Аравию. Иран раскритиковал этот шаг. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф даже не исключил, что в регионе не получится избежать войны, и это будет не локальный, а полноценный большой конфликт.

Ситуация в регионе обострилась после атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за неё взяли на себя постанцы-хуситы из Йемена, но США обвиняет в произошедшем Иран.

Также глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами накануне заявлял, что Иран готов ответить на любую военную агрессию.