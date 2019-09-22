В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках
Полторы тысячи школьников и студентов, а также их родители прошли под дождем около восьми километров, сообщает местное издание 66.ру со ссылкой на местную епархию.
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Полторы тысячи школьников и студентов, а также их родители прошли под дождем около восьми километров, сообщает местное издание 66.ру со ссылкой на местную епархию.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»