В пресс-службе РПЦ не поверили словам главы патриаршей комиссии по делам семьи о том, что он ударил по лицу ребенка

Протоиерей Дмитрий Смирнов – яркий оратор, он пошутил, — сказал «Эху» заместитель главы отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, Смирнов – мягкий, отзывчивый человек. Кипшидзе добавил, что церковь не разделяет подобные методы воспитания. Как сообщает Интерфакс, на встрече с воспитанниками детского дома у Дмитрия Смирнова спросили, как отучиться от привычки материться. Протоирей ответил, что он может помочь, цитата, дать по морде и всё лечится мгновенно, — приводит его слова Интерфакс. Как передает агентство, глава патриаршей комиссии по делам семьи сказал, что за мат ударил по лицу его подопечного ребенка. Причем, Смирнов выразился грубее: он сказал, что дал ему по роже.