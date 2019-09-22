Российский МИД выразил мнение, что пакт Молотова-Риббентропа спас сотни тысяч жизней

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что соглашение между СССР и нацистской Германией, заключенное в августе 1939 года, позволило Союзу начать войну на стратегически более выгодных рубежах. Об этом говорится на официальных аккаунтах МИДа в соцсетях. Также в публикациях говорится, что население территорий, которые СССР получил в результате договора с Германией, подверглось нацистскому террору на два года позже. Свою позицию МИД озвучил в годовщину передачи Бреста вермахтом под контроль Красной Армии – хотя напрямую об этом не говорится. Как пишет «Радио Свобода» со ссылкой на ряд историков, 80 лет назад немецкие солдаты прошли колонной перед трибуной, на которой находились советские и нацистские военачальники, после чего был спущен немецкий флаг и поднято полотнище СССР.

Чуть ранее Европарламент принял резолюцию, в которой возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны как на Германию, так и на Советский Союз.