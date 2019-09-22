На митинге в Северодвинске потребовали отправить под трибунал руководство России из-за взрыва на военном полигоне

На митинге в Северодвинске прозвучали требования отправить под трибунал руководство России из-за взрыва на военном полигоне. Военным преступлением назвал это участник акции научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Александр Юфряков.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. По официальным данным, погибли 5 сотрудников Росатома и двое военных. Сообщалось, что инцидент случился при испытании ракеты на радиоизотопных источниках питания. Это сопровождалось всплеском радиации.