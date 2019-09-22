Российский МИД заявил, что пакт Молотова-Риббентропа спас сотни тысяч жизней

В ведомстве отметили, что из-за соглашения с нацистской Германией война началась на стратегически более выгодных для Советского Союза рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Такая позиция была озвучена в официальном Твиттере министерства иностранных дел в годовщину парада в Бресте. 80 лет назад в этом городе прошли торжественные мероприятия по случаю передачи его вооруженными силами фашисткой Германии под контроль советских войск, — напоминает «Радио Свобода».

В советские времена факт совместных мероприятий советских и немецких войск в Бресте не афишировался.