У здания администрации президента продолжается серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела»

Несмотря на дождь и сильный ветер, люди ждут в очереди, чтобы затем встать с плакатом, на котором написано «Свободу всем» и фамилии арестованных и осужденных. Об этом сообщает корреспондент «Эха». Здание администрации президента на Старой площади в Москве пикетируют со среды. Поводом стал приговор актеру Павлу Устинову, которому дали 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии. Видео, на котором Устинова бьют силовики и он не сопротивляется, судья Алексей Криворучко смотреть не стал. В пятницу Устинов был выпущен из-под стражи по ходатайству прокуратуры.