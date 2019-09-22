В РПЦ назвали шуткой рекомендацию главы патриаршей комиссии по делам семьи бить детей по лицу за мат

Протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что ударил своего подопечного ребенка за сквернословие, и он больше не ругался. В беседе с воспитанниками детского дома, как передает «Интерфакс», Смирнов сказал, что он «дал ему по роже». Агентство уточняет, что в ответ на вопрос, как отучиться от привычки материться, Смирнов сказал, что он «может помочь дать по морде».

Мягким и отзывчивым человеком назвал этого священника в интервью «Эху Москвы» заместитель главы отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Протоирей Дмитрий Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, ранее он публично сказал, что женщины глупее мужчин.