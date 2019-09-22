Власти Забайкальского края из-за протестов отказались от строительства мусорного полигона около Читы

Об этом сообщили активисты, а затем подтвердил региональный министр природных ресурсов Олег Некрасов, — передает информагентство Чита.ru. Он сказал, что в регионе будут искать альтернативные варианты решения проблемы с мусором, и в этом властям будут помогать представители общественности.

В ряде городов России сегодня запланированы митинги в рамках акции под названием «Единый день экологического протеста». Митинг в Архангельске собрал 2 тысячи человек, сообщает местный сайт 29.ru.