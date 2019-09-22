Одиночные пикеты в защиту фигурантов т.н. «московского дела» проходят у здания администрации президента
Согласованный митинг в поддержку фигурантов московского дела состоится на проспекте Сахарова 29 сентября.
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Согласованный митинг в поддержку фигурантов московского дела состоится на проспекте Сахарова 29 сентября.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»