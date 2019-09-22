Московский «Локомотив» в гостях победил «Оренбург» со счетом 3:2
В турнирной таблице железнодорожники на 4 месте, «Оренбург» – на 8-м.
В турнирной таблице чемпионата России по футболу сейчас лидируют «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».
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В турнирной таблице железнодорожники на 4 месте, «Оренбург» – на 8-м.
В турнирной таблице чемпионата России по футболу сейчас лидируют «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»