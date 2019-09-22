Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не боится тюрьмы

Он отметил, что много лет был в оппозиции, и новые власти, которых политик назвал «мальчиками», не первые, кто хотели его посадить за решетку. В интервью украинскому Пятому каналу Петр Порошенко подчеркнул, что у него есть много механизмов для защиты, но если суд вынесет решение не в его пользу, то, по его мнению, это больше всего ударит по государству и власти.

Порошенко фигурирует в ряде уголовных дел на Украине, в том числе, о коррупции и госизмене.