В Петербурге адвокатов не пускают к активистам, против которых возбудили дело из-за фотографий политиков на надгробиях

Трое активистов, которых обвиняют в надругательстве над местами захоронений, провели ночь в петербуржском отделении полиции. Адвокатов к ним не пускают, и на заявления защиты по факту противоправных действий со стороны отдела дознаний никак не реагируют. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин добавив, что если его не допустят к его подзащитному, он подаст жалобу о похищении человека.

«К участникам движения пришли еще вчера утром. В их квартирах провели обыски и отвезли вероятных фигурантов дела в Следственное управление МВД Василеостровского района. Сотрудники полиции мне сообщили, что поговорить со своим подзащитным мне не дадут. После нахождения более 3-х часов под контролем полиции я потребовал, чтобы составили протокол о задержании, или отпустили его. Однако все мои требования были проигнорированы», — рассказал он.

После чего, по словам адвоката, было написано заявление по факту противоправных действий отдела дознания, а также произведен звонок дежурному прокурору о противоправных действиях.

«Но реакции правоохранительных органов никакой не последовало. Я и мои коллеги до часу ночи пробыли в Василеостровском РУВД, ожидая освобождения наших подзащитных доверителей, но этого не случилось. Утром на мои вопросы, где подзащитный, мне ответили, что им ничего неизвестно. Если до 15.00 он не выйдет на связь, я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы о похищении человека», — подчеркнул Камакин.

По словам адвоката, в статусе подозреваемого находится только один из активистов – Павел Иванкин. Остальные, Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев, значатся как свидетели, но их, однако, не отпускают из управления.

При этом добавил адвокат, к задержанным активистам не пускают родственников и друзей, и не передают еду.

Полицейские связывают активистов с акцией «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском Лютеранском кладбище. Она заключалась в том, что кто-то развесил на надгробия фотографии президента В.Путина, премьер-министра Медведева и многих других известных политиков.