В РПЦ прокомментировали реплику протоиерея Смирнова о быстром способе избавления от привычки ругаться матом

Заместитель председателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе считает, что глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов пошутил, признавшись, что ударил ребенка по лицу, чтобы отучить его ругаться матом. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я полагаю, что отец Димитрий просто пошутил, как он это нередко делает публично. Отец Димитрий известен как яркий оратор, но при этом в общении достаточно мягкий и отзывчивый человек. Я практически в этом уверен, что он пошутил», — сказал Кипшидзе.

В разговоре с воспитанниками детского дома протоиерей Димитрий Смирнов так ответил на вопрос – как быстро отучиться от привычки употреблять нецензурную лексику: «Я могу помочь дать по морде, и все лечится мгновенно», — сказал Смирнов.

По словам Кипшидзе, церковь не поддерживает те методы воспитания детей, которые унижают человеческое достоинство и каким-либо образом угрожают здоровью ребенка.