Джозеф Байден поддержал расследование Конгресса США из-за разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

По мнению бывшего американского вице-президента, лидер Штатов злоупотребляет властью и мог оказать давление на своего украинского коллегу. Слова Байдена передает телеканал СNN. Он считает, что Трамп своим разговором с Зеленским хочет выбить его из американской предвыборной гонки. Бывший вице-президент США подчеркнул, что пока не хочет давать какие-либо более конкретные оценки до окончания расследования в Палате представителей, однако Байден полагает, что Трамп может быть подвергнут импичменту.

Чуть ранее суть разговора американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским заинтересовала демократов в трех комитетах нижней палаты парламента. Источники газеты Wall Street Journal утверждают, что Трамп в ходе беседы с Зеленским в июле «восемь раз» просил инициировать расследование против сына Байдена Хантера, входившего в совет директоров частной украинской газовой компании. Для этого, по словам собеседников издания, президент США просил посодействовать своему адвокату Рудольфу Джулиани.

Джозеф Байден, согласно соцопросам, имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии в следующем году.