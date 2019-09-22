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13:04, 22 сентября 2019

Единый день экопротеста проходит сегодня по всей России

Акция начинается в Архангельске, где выступают против мусорного полигона в Шиесе.

В Архангельске начинается акция, в ходе которой местные жители заявят о своем отношении к тому, что их область выбрали в качестве места, куда планируют свозить мусор из центральных регионов России. Люди возмущены тем, что уже вырублен гектар леса вокруг станции, распланирован полигон, а в Москве начали строить погрузочный кластер для того, чтобы собирать на нем мусор и отправлять в Архангельскую область. Активисты призывают местные и федеральные власти услышать их голоса. Всего в регионе намечено 10 акций, которые пройдут в различных населённых пунктах.

Присоединились к «Всероссийскому экопротесту» жители Коми, Нижнего Новгорода, Обнинска и Александрова.

В Кирове экоактивисты провели митинг в центре города и выступила за право пить чистую воду, дышать чистым воздухом, растить здоровых детей. Участники акции выступить против строительства предприятия по утилизации особо опасных отходов и поддержали требования о закрытии проекта «ЭкоТехноПарк «Шиес» в Архангельской области.

В Петербурге организаторы изначально подавали заявку на площадь Ленина недалеко от центра города. Однако им отказали и отправили активистов в находящийся почти на окраине Удельный парк, где и состоится акция.

Митинг в рамках «Всероссийского экопротеста» накануне прошел в московском парке «Сокольники».



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