Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в Токио

Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в подделке данных, пишет британская газета Телеграф со ссылкой на источники. Публикация появилась в преддверии завтрашнего заседания Исполкома Всемирного антидопингового агентства. Впрочем, оно будет техническим, — сказал «Эху» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он отметил, что комментировать вопрос по существу не может.

О том, что России угрожает новый допинговый скандал, сообщила не только британская газета Телеграф, но и другие западные СМИ.

Как накануне сообщили различные источники со ссылкой на международное допинговое агентство ВАДА, лаборатория, находящаяся в Москве, подделала важные данные анализов спортсменов. Эксперты сомневаются в подлинности материалов, которые она передала в начале мая. Более двух тысяч анализов должны были доказать виновность российских спортсменов, уличенных в допинге, или освободить их от подозрений. Эту информацию роспространило французское агентство AFP cо ссылкой на компетентный источник. Ранее об этом написал в своем «твите» журналист германского канала ARD Хайо Зеппельт. По его словам, Россия подозревается в фальсификации данных. Официальный доклад комиссии по расследованию будет представлен исполнительному комитету ВАДА в понедельник. До этого данные не будут опубликованы.

Если обвинения подтвердятся, российскому антидопинговому агентству РУСАДА будет снова грозить недопуск к исследованиям. Российские спортсмены также должны ожидать негативных последствий.

По информации источника AFP, пока до конца не прояснено, выскажет ли комиссия ВАДА в понедельник рекомендации по санкциям. Россия еще имеет возможность прояснить возникшие сомнения.

Напомним, год назад Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах, которых организацию лишили из-за допингового скандала. Но было обязано выполнить ряд требований – в частности, предоставить доступ к данным проб Московской антидопинговой лаборатории. О важности этих материалов ранее говорил президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Ридди.