Исполком WADA 23 сентября будет рассматривать только рабочие вопросы, никаких решений приниматься не будет

На заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 23 сентября будут рассматриваться исключительно рабочие вопросы. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Российского антидопингового агентства «(РУСАДА) Юрий Ганус, добавив, что никаких решений на заседании принимать завтра не будет.

Ранее появилось сообщение, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрением в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала в WADA.

По словам Гануса, на завтрашнем заседании исполком WADA «будет проинформирован по поводу развития дел. «Комитет по соответствию информирует ВАДА об этом, но не больше того. Никаких решений приниматься завтра не будет», — сказал он.

А промежуточный отчет об анализе данных из Московской антидопинговой лаборатории, добавил глава РУСАДА, будет озвучен не ранее октября.

Появившиеся сообщения о том, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, Ганус отказался комментировать. «Я не могу ее комментировать, так же как и другие официальные лица. Эта информация подлежит проверке, должна пройти определенная работа. Давайте дадим время», — сказал он.