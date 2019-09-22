Россиянка Яна Павлова победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Соревнования прошли в Хабаровске. Второй стала японка Хикару Мори, третьей – китаянка Лю Линлин. Еще одна россиянка, Ирина Кундиус, стала шестой.
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Соревнования прошли в Хабаровске. Второй стала японка Хикару Мори, третьей – китаянка Лю Линлин. Еще одна россиянка, Ирина Кундиус, стала шестой.
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