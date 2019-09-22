В Греции задержан подозреваемый в угоне самолета в 1985 году

В полиции сообщили только то, что это гражданин Ливана. МИД страны это подтвердил и назвал имя — Мохаммед Салех. При этом несколько греческих изданий пишут о том, что задержанным может быть член радикальной группировки Хезболла Мохаммед Али Хамади, который был задержан в Германии в 1987 году, и по делу о теракте был приговорен к пожизненному сроку. Но в 2005 году его отпустили, после чего он вернулся в Ливан. При угоне самолета был убит один пассажир.