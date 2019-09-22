Саудовская Аравия будет считать атаку на нефтяные объекты актом войны, если выяснится, что ее совершили из Ирана
Саудовская Аравия будет считать атаку на свои нефтяные объекты актом войны, если выяснится, что она была совершена с территории Ирана. Это сообщил министр по иностранным делам Адель аль-Джубейр. Он отметил, что Эр-Рияд уже возложил вину на Иран за нападения, поскольку запущенные беспилотники и крылатые ракеты были иранского производства. Но совершение атаки с территории Ирана, если это подтвердится, ставит власти Саудовской Аравии в другую позицию, — сказал он в интервью СNN. Министр добавил, что сейчас руководство королевства ждет результатов расследования.
Нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись атаке неделю назад, что привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое.