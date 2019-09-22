Отравленный в Эймсбери британец Чарли Роули планирует отсудить у России больше миллиона долларов

Это сообщил британскому изданию Дейли Миррор его адвокат Патрик Макгвайр. По его словам, Роули продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от нервно-паралитического вещества, попавшего в его организм. По данным британской полиции, речь идет о яде «Новичок», которым были отравлены в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Сообщалось, что Роули и его подруга Дон Стерджес нашли флакон духов, где было нервно-паралитическое вещество. Женщина вскоре скончалась.

Москва свою причастность к инцидентам отрицает.