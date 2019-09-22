Жан-Клод Юнкер: Выход Великобритании из ЕС без сделки ведет к появлению границы между Ирландией и Северной Ирландией

Выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к появлению реальной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Об этом сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В интервью телеканалу Скай Ньюс он отметил, что в результате конфликт на острове может вспыхнуть снова. Юнкер добавил, что некоторые люди забывают уроки истории.

За годы конфликта в Северной Ирландии между центральными британскими властями и местными организациями, а также военизированными группировками погибли с обеих сторон более 3,5 тысяч человек.