Сенатор от Курской области пожаловался в Следственный комитет из-за юмористических видео в интернете

Автора роликов вызывают на допросы.

Следователи уже трижды общались с бывшим КВНщиком Антоном Сасиным. Каждый раз они спрашивали, как долго он собирается вести youtube-канал «Твой бывший», — сказал юморист в интервью интернет-изданию «МБХ-медиа». Также они требовали написать объяснительную, где комик должен описать историю появления этого блога. Сасин подчеркнул, что такое давление идет уже два месяца и предположил, что ему нужна помощь юристов.

Правоохранительные органы заинтересовались творчеством бывшего КВНщика в интернете после обращения от сенатора Александра Михайлова. Парламентарий утверждал, что юморист нарушает его право на неприкосновенность частной жизни. С какими именно словами автора блога это связано, — неизвестно.

Сасин предположил, что политик мог узнать себя в главном персонаже его блога. Ролики снимаются от лица неизвестного героя, и его личность нигде не раскрывается. Тем не менее, курские СМИ пишут, что манера речи у него ровно такая же, как у сенатора Михайлова.

Сасин также отметил, что самого уголовного дела еще не завели.