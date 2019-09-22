Пилоты и бортпроводники, которые посадили лайнер на кукурузном поле, получили квартиры

Как сообщили в правительстве Свердловской области, это подарок от губернатора Евгения Куйвашева. Все квартиры однокомнатные и находятся в одном подъезде дома на разных этажах.

Ранее сегодня в компании «Уральские авиалинии» сообщили, что пилот Дамир Юсупов вернулся к полетам. Второй пилот, Георгий Мурзин, все еще проходит лечение. Он получил ушибы при аварийной посадке 15 августа в Подмосковье, когда самолет столкнулся с чайками, и у него отказали двигатели. В результате посадки никто не погиб. Пилотам президент присвоил звание Героев России. Всех бортпроводников наградили орденами Мужества.