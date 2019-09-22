США призвали Россию прекратить обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме

В Госдепартаменте сказали о необходимости уважать права граждан на свободу вероисповедания. Официальный представитель ведомства Морган Ортегус написала об этом в Твиттере в связи с приговором шести членам религиозной организации в Саратове. По обвинению в экстремизме их отправили в колонию на сроки от 2 до 3,5 лет.

Преследования верующих начались после того, как в 2017 году организацию «Свидетели Иеговы» признали в России экстремистской. Ее деятельность была запрещена.