Трое активистов провели ночь в петербургском отделении полиции из-за дела о надругательстве над местами захоронения

Трое активистов провели ночь в петербургском отделении полиции из-за уголовного дела о надругательстве над местами захоронения. Они в свою очередь никакой вины не признают.

Полицейские связывают активистов с акцией «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском Лютеранском кладбище. Она заключалась в том, что кто-то развесил на надгробия фотографии президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и многих других известных политиков. О событии стало известно из социальных сетей движения «Агит Россия», но там свою причастность к организации этого события полностью отрицают. Активисты уверяют, что просто опубликовали фото, которые им прислали в интернете неизвестные.

К участникам движения пришли еще вчера утром. В их квартирах провели обыски и отвезли вероятных фигурантов дела в Следственное управление МВД Василеостровского района. По данным интернет-издания «ОВД-инфо», в статусе подозреваемого находится только один из них — Павел Иванкин. Остальные, Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев, значатся как свидетели, но их также не отпускают из управления.

Накануне вечером адвокат хотел передать одному из них еду, но защитника не пустили и объявили в управлении план «крепость». Полицейские используют эту меру, чтобы не допускать в отделение адвокатов фигурантов дела.

Минувшей весной Жексимбаева и Кудрявцева уже арестовывали на девять суток из-за подобной акции. По версии полиции, они установили табличку, стилизованную под надгробие президента Владимира Путина у Исаакиевского собора.