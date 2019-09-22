Житель Эймсбери Чарли Роули, по данным Скотланд-Ярда отравившийся «Новичком», намерен подать иск против России

Житель британского Эймсбери Чарли Роули, по данным Скотланд-Ярда отравившийся «Новичком», намерен подать иск против России. Мужчина хочет отсудить в качестве компенсации 1 млн фунтов стерлингов.

Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом год назад, по словам его адвоката продолжает испытывать побочные эффекты. Как пишет британская газета Daily Mirror, именно это, в том числе, повлияло на желание жителя Эймсбери добиться правосудия. При этом, отмечает адвокат, Чарли Роули больше всего беспокоит вопрос установления истинных причин случившегося. Других подробностей иска юрист в интервью изданию не привел.

Чарли Роули был обнаружен без сознания вместе со своей подругой Дон Стерджес в июне прошлого года. Позднее женщина скончалась. Полиция же объявила о том, что обнаружила в доме Роули емкость с нервнопаралитическим веществом «Новичок». Им же, как считают в Скотланд-Ярде, в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В результате оба инцидента были объединены в одно производство.

Лондон возлагает ответственность за два случая отравления на Россию, которая, в свою очередь, причастность к инцидентам отрицает.