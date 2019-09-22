Сборная Италии по регби победила команду Намибии в матче Кубка мира
Встреча группового этапа в Японии прошла со счетом 47:22. Кубок мира по регби проходит раз в четыре года. Действующим победителем является Новая Зеландия.
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Встреча группового этапа в Японии прошла со счетом 47:22. Кубок мира по регби проходит раз в четыре года. Действующим победителем является Новая Зеландия.
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