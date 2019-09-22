В Москве из-за марафона перекрыты ряд улиц в центре и набережные
Движение откроют в 17 часов, — передает «Интерфакс». По словам организаторов, в забеге принимают участие порядка 30 тысяч человек из 85-ти стран мира.
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Движение откроют в 17 часов, — передает «Интерфакс». По словам организаторов, в забеге принимают участие порядка 30 тысяч человек из 85-ти стран мира.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»