Сегодня четырьмя матчами заканчивается 10 тур чемпионата России по футболу

Ключевой будет встреча неудачников еврокубков – ЦСКА и Краснодара.

Эпитеты болельщиков по отношению к командам были куда более хлесткими. Краснодар проиграл швейцарскому Базелю со счетом 0-5, а ЦСКА в таком же стиле был разгромлен болгарским Лудогорцем 5-1. При этом армейский тренер Виктор Гончаренко оставил в запасе лидера нападения Федора Чалова и ведущего хавбека, игрока сборной Ильзата Ахметова. Вряд ли он решится на нечто подобное на этот раз. Свое место в составе Краснодара может потерять проваливший игру в Швейцарии Магомед-Шапи Сулейманов. Вообще же у команд будет двойная мотивация. Помимо продолжения борьбы за медали чемпионата это еще и возможность реабилитироваться. Столичный Локомотив, напротив был весьма хорош на неделе в победном матче Лиги Чемпионов с Байером и постарается сохранить настроение для Оренбурга.

Московское Динамо примет в Москве Сочи, а Арсенал сыграет в Туле с Уралом.