Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что Запад хотел разрушить и поработить Россию

В тоже время глава военного ведомства исключает возможность полномасштабной войны.

Разрушить Россию Запад бы смог, если бы продолжал тактику поведения, которая была использована во времена Михаила Горбачева, сказал Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец». По его словам, это могло произойти, если бы западные страны выполняли все свои обещания, не стали бы продвигать НАТО ближе к российским границам и не расширяли бы свое влияние в ближнем зарубежье, а также не вмешивались во внутренние дела страны. Министр обороны уверен, что начиная с 1999 года, России удалось добиться того, чтобы мир перестал быть однополярным. Сергей Шойгу полагает, что несмотря на сложившуюся ситуацию, каждый понимает возможные последствия полномасштабной войны и поэтому этого не произойдет. В то же время министр обороны утверждает, что количество угроз для России не

становится меньше. В частности, Сергей Шойгу обратил внимание на то, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным.

Сергей Шойгу напомнил, что США вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием.