Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале теннисного турнир в Японии
В решающем матче она уступила японке Наоми Осаки со счетом 6:2, 6:3. Павлюченкова в мировом рейтинге занимает 41-е место. Ее соперница – на 4-м.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В решающем матче она уступила японке Наоми Осаки со счетом 6:2, 6:3. Павлюченкова в мировом рейтинге занимает 41-е место. Ее соперница – на 4-м.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»