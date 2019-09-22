Пожар в торговом центре во Владивостоке тушили больше суток

Огонь вспыхнул накануне рано утром, а полностью был ликвидирован только сегодня, — сообщает издание «Прима-медиа» со ссылкой на МЧС. Арендаторов в здание не пускают, поскольку работают специальные комиссии, следователи и сотрудники прокуратуры. Огнем уничтожены помещения общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. По данным администрации Приморского края, пожар мог произойти из-за взрыва газового баллона в кафе на 5-м этаже.